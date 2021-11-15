Баскетбольная "Астана" уступила лидеру Единой лиги ВТБ (видео)

ПБК Астана. Фото: pbcastana.kz

Пятый матч в Единой лиге ВТБ "Астана" провела в Казани против местного УНИКСа, который возглавляет таблицу соревнований, сообщает NUR.KZ.

В первой четверти хозяева были неудержимы и накидали в кольцо гостей 26 очков. "Астана" смогла набрать только 15.

Во второй четверти доминировал уже казахстанский клуб, сокративший отставание до 5 очков - 36:31.

После перерыва команды играли на пониженных скоростях и в малорезультативной четверти чуть успешнее оказался УНИКС 15:12. А счет на табло вырос до 51:43.

В заключительной четверти, как и в начале игры, казанцы снова были энергичны и эффективны. В моменте отрыв от "Астаны" составлял 20 очков. 67:47. После этого хозяева дали казахстанцам сохранить лицо и сократить отставание до -12. Итоговый счет - 71:59.

УНИКС укрепился на первом месте в таблице, а "Астана" с двумя победами в пяти матчах осталась на 7-й строчке.

Лучший в составе казахстанского клуба вновь стал американский легионер Джейлен Бэрфорд, который набрал 16 очков. Он по-прежнему сохраняет за собой первую строчку в гонке бомбардиров, набирая в среднем за матч 24,4 очка. Следом за ним идет нападающий "Локомотив-Кубань" Эрик Макколум с 22,17 очков за игру.

Спонсор рубрики "Спорт" Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1942129-basketbolnaya-astana-ustupila-lideru-edinoy-ligi-vtb-video/