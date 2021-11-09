Лучший игрок прошлого сезона НБА умышленно травмировал соперника после провокации

Постасовка во время матча НБА между Денвером и Майами. Фото: Jamie Schwaberow/Getty Images

Во время игры НБА между "Денвером" и "Майами" произошел конфликт с участием лидера хозяев Николы Йокича и форварда флоридской команды Маркиффа Морриса, сообщает Sports.ru.

Моррис был недоволен решением судьи в предыдущем эпизоде и умышленно сфолил на Йокиче, который является действующим обладателем титула MVP по итогам прошлого сезона.

Серб эмоционально отреагировал на действие соперника и в ответ сильно толкнул его плечом в спину.

Моррис оказался на паркете, и через некоторое время его унесли с площадки на носилках. Позже он на собственных ногах покинул раздевалку "Майами". В клубе заявили, что у форварда, скорее всего, повреждение шеи.

Йокич и Моррис получили по неспортивному фолу второй степени и были удалены. После инцидента на площадке завязалась потасовка.

Сам матч закончился со счетом 113:96 в пользу "Денвера".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1941277-luchshiy-igrok-proshlogo-sezona-nba-umyshlenno-travmiroval-sopernika-posle-provokatsii/