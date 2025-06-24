Казахстанская спортсменка стала медалисткой международного турнира по легкой атлетике
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Представительница национальной сборной Казахстана по легкой атлетике Кристина Овчинникова стала серебряным призером международного турнира Konopacka Warsaw Classic в Варшаве, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Казахстанская спортсменка выступила в соревнованиях по прыжкам в высоту. Овчинникова показала второй результат, прыгнув на высоту в 185 сантиметров. Таким образом, она стала серебряной медалисткой турнира Konopacka Warsaw Classic.
Обладательницей медали высшей пробы стала представительница Украины Юлия Левченко. Она показала результат в 192 сантиметров. На третью ступень пьедестала поднялась представительница Польши Алисия Высоцка, которая прыгнула на высоту в 185 сантиметров.
Добавим, что ранее Кристина Овчинникова выиграла престижный международный турнир в Греции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2258952-kazahstanskaya-sportsmenka-stala-medalistkoy-mezhdunarodnogo-turnira-po-legkoy-atletike/
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