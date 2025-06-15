Олимпийский чемпион Арман Дюплантис в 12-й раз установил мировой рекорд (видео)

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис вновь обновил собственный мировой рекорд в мужских прыжках с шестом, передает NUR.KZ со ссылкой на World Athletics.

Спортсмен выступил на домашнем этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. С результатом в 6 метров он обеспечил себе победу в турнире.

После этого 25-летний Дюплантис заявил высоту 6 метров 28 сантиметров. Он преодолел планку с первой попытки и побил собственный мировой рекорд (6,27), который установил в конце февраля.

Всего для шведа это 12-й мировой рекорд в карьере. Также в его активе олимпийский рекорд (6,25).

Дюплантис дважды побеждал на чемпионатах мира. Также в его активе золото на двух последних Олимпийских играх (Токио-2020 и Париж-2024).

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