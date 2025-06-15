Олимпийский чемпион Арман Дюплантис в 12-й раз установил мировой рекорд (видео)
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Шведский легкоатлет Арман Дюплантис вновь обновил собственный мировой рекорд в мужских прыжках с шестом, передает NUR.KZ со ссылкой на World Athletics.
Спортсмен выступил на домашнем этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. С результатом в 6 метров он обеспечил себе победу в турнире.
После этого 25-летний Дюплантис заявил высоту 6 метров 28 сантиметров. Он преодолел планку с первой попытки и побил собственный мировой рекорд (6,27), который установил в конце февраля.
Всего для шведа это 12-й мировой рекорд в карьере. Также в его активе олимпийский рекорд (6,25).
Дюплантис дважды побеждал на чемпионатах мира. Также в его активе золото на двух последних Олимпийских играх (Токио-2020 и Париж-2024).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2255691-olimpiyskiy-chempion-arman-dyuplantis-v-12-y-raz-ustanovil-mirovoy-rekord-video/
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