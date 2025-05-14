Артем Антропов принес сборной Казахстана первое серебро чемпионата Азии по тяжелой атлетике

Казахстанец Артем Антропов попал на пьедестал чемпионата Азии 2025 года по тяжелой атлетике, который проходит в китайском Цзяньшане, передает корреспондент NUR.KZ.

В среду спортсмен выступил в весовой категории до 102 килограммов. В декабре он стал чемпионом мира в данном дивизионе.

В Цзяньшане Антропов по сумме двоеборья занял вторую позицию (386 килограммов). В рывке он показал третий результат (165), в толчке — второй (221).

Сильнейшим во всех упражнениях и по общей сумме стал китаец Лу Хуаньхуа (410, 180+230). Тройку призеров в двоеборье замкнул туркменистанец Дауранбек Хасанбаев (377, 182+195).

Таким образом, Антропов на данный момент показал лучший результат в национальной сборной на чемпионате Азии 2025 года. Ранее бронзовыми медали на турнире отметились казахстанцы Петр Хребтов и Егор Шерер.

Розыгрыш наград в Цзяньшане продлится до 15 мая включительно.

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