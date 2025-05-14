Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Артем Антропов принес сборной Казахстана первое серебро чемпионата Азии по тяжелой атлетике

Опубликовано:

Казахстанский тяжелоатлет Артем Антропов
Артем Антропов. Фото: Дирекция развития спорта

Казахстанец Артем Антропов попал на пьедестал чемпионата Азии 2025 года по тяжелой атлетике, который проходит в китайском Цзяньшане, передает корреспондент NUR.KZ.

В среду спортсмен выступил в весовой категории до 102 килограммов. В декабре он стал чемпионом мира в данном дивизионе.

В Цзяньшане Антропов по сумме двоеборья занял вторую позицию (386 килограммов). В рывке он показал третий результат (165), в толчке — второй (221).

Сильнейшим во всех упражнениях и по общей сумме стал китаец Лу Хуаньхуа (410, 180+230). Тройку призеров в двоеборье замкнул туркменистанец Дауранбек Хасанбаев (377, 182+195).

Таким образом, Антропов на данный момент показал лучший результат в национальной сборной на чемпионате Азии 2025 года. Ранее бронзовыми медали на турнире отметились казахстанцы Петр Хребтов и Егор Шерер.

Розыгрыш наград в Цзяньшане продлится до 15 мая включительно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2244882-artem-antropov-prines-sbornoy-kazahstana-pervoe-serebro-chempionata-azii-po-tyazheloy-atletike/