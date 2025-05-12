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Казахстанец выиграл медаль на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

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Казахстанский тяжелоатлет Егор Шерер
Егор Шерер. Фото: Дирекция развития спорта

Егор Шерер из сборной Казахстана выиграл медаль на чемпионате Азии 2025 года по тяжелой атлетике, который проходит в китайском Цзяньшане, передает корреспондент NUR.KZ.

В понедельник спортсмен выступил в весовой категории до 89 килограммов. Шерер показал третий результат в рывке (165 килограммов), что принесло ему бронзовую медаль. В толчке (180) и по общей сумме (345) казахстанец оказался на четвертой позиции.

Победу по итогам двух упражнений одержал Рел Кванг Ро из Северной Кореи (380 кг, 168+212). Серебро и бронзу выиграли китайцы Даин Ли (379 кг, 176+203) и Юнхуа Пан (372 кг, 163+209) соответственно.

Также в рамках соревновательного дня выступил казахстанец Алибек Рахымберди, который занял седьмое место в весовой категории до 81 килограмма.

Медаль 21-летнего Шерера стала третьей для национальной команды на нынешнем чемпионате Азии. Днем ранее две бронзы выиграл Петр Хребтов. В общекомандном зачете Казахстан пока замыкает топ-10. Турнир продлится до 15 мая включительно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2244282-kazahstanec-vyigral-medal-na-chempionate-azii-po-tyazheloy-atletike/