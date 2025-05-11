Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана выиграла первую медаль на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

Опубликовано:

Казахстанский тяжелоатлет Петр Хребтов
Петр Хребтов. Фото: Дирекция развития спорта

Петр Хребтов принес сборной Казахстана по тяжелой атлетике первую медаль чемпионата Азии 2025 года, который проходит в китайском Цзяньшане, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье спортсмен выступил в весовой категории до 73 кг. В сумме двух упражнений он поднял 333 кг (146 в рывке + 187 в толчке) и занял третье место.

Таким образом, 21-летний Хребтов стал бронзовым призером чемпионата Азии. Выше него в таблице оказались только индонезиец Эрвин Рахмат Абдулла (360 кг, 155+205) и китаец Хайфенг Ву (334 кг, 145+189).

Кроме того, Хребтов показал третий результат в толчке, за что также получил медаль. Абдулла в этой дисциплине установил азиатский и мировой рекорд.

Хребтов стал первым казахстанцем, который попал на пьедестал нынешнего чемпионата Азии. Розыгрыш медалей в Цзяньшане продлится до 15 мая включительно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2243871-sbornaya-kazahstana-vyigrala-pervuyu-medal-na-chempionate-azii-po-tyazheloy-atletike/