Сборная Казахстана выиграла первую медаль на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

Петр Хребтов принес сборной Казахстана по тяжелой атлетике первую медаль чемпионата Азии 2025 года, который проходит в китайском Цзяньшане, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье спортсмен выступил в весовой категории до 73 кг. В сумме двух упражнений он поднял 333 кг (146 в рывке + 187 в толчке) и занял третье место.

Таким образом, 21-летний Хребтов стал бронзовым призером чемпионата Азии. Выше него в таблице оказались только индонезиец Эрвин Рахмат Абдулла (360 кг, 155+205) и китаец Хайфенг Ву (334 кг, 145+189).

Кроме того, Хребтов показал третий результат в толчке, за что также получил медаль. Абдулла в этой дисциплине установил азиатский и мировой рекорд.

Хребтов стал первым казахстанцем, который попал на пьедестал нынешнего чемпионата Азии. Розыгрыш медалей в Цзяньшане продлится до 15 мая включительно.

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