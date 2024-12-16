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Сборная Казахстана заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по тяжелой атлетике

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Казахстанский тяжелоатлет Артем Антропов
Артем Антропов. Фото: Дирекция развития спорта РК

В столице Бахрейне Манаме завершился чемпионат мира по тяжелой атлетике 2024 года. Казахстанские спортсмены дважды поднимались на высшую ступень пьедестала, передает корреспондент NUR.KZ.

В последний день соревнований отечественная команда осталась без наград. Любовь Ковальчук заняла шестое место в весовой категории свыше 87 килограммов. В сумме двоеборья она показала результат 263 килограмма (113 в рывке + 150 в толчке).

Таким образом, сборная Казахстана завершила чемпионат мира с двумя золотыми и одной серебряной медалями. Победителями соревнований стали Нургиса Адилетулы (до 96 килограммов) и Артем Антропов (до 102 килограммов). Серебро выиграл Алексей Чуркин (до 81 килограмма).

В итоговом медальном зачете, который ранжируется по количеству золотых наград, Казахстан занял третье место. Выше оказались только Китай (четыре победы) и Северная Корея (девять).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2200778-sbornaya-kazahstana-zanyala-trete-mesto-v-medalnom-zachete-chempionata-mira-po-tyazheloy-atletike/

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