Узбекистанский тяжелоатлет с рекордом выиграл чемпионат мира

Руслан Нурудинов установил рекорд и принес сборной Узбекистана первое золото чемпионата мира 2024 года по тяжелой атлетике, передает корреспондент NUR.KZ.
В субботу мужчины оспаривали награды в весовой категории до 109 килограммов. Нурудинов в рывке показал результат 182 килограмма. В толчке он поднял 242 килограмма, что стало рекордом чемпионатов мира.
С суммарным показателем в 424 килограмма узбекистанец одержал победу. Нурудинов стал трехкратным чемпионом мира, также в его активе золото Олимпиады-2016.
Серебряным призером в данной дисциплине стал азербайджанец Дадаш Дадашбейли (404 килограмма), бронзовым — иранец Мехди Карами (400). Казахстанец Султан Мейрам занял 20-е место (354), еще один представитель республики Андас Самарканов получил травму в первой же попытке и снялся с соревнований.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2200634-uzbekistanskiy-tyazheloatlet-s-rekordom-vyigral-chempionat-mira/