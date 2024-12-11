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В Федерации тяжелой атлетики Казахстана сменился президент

Опубликовано:

Гаджи Гаджиев
Гаджи Гаджиев. Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Казахстанский спортивный функционер Гаджи Гаджиев возглавил Федерацию тяжелой атлетики РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта.

Гаджиев сменил на данном посту Жаната Тусипбеков, который был президентом организации на протяжении 10 лет.

Тусипбеков объявил о досрочном прекращении своих полномочий на отчетной конференции Федерации тяжелой атлетики с участием министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова.

Участники конференции, включая руководство областных федераций и спортивное сообщество, единогласно поддержали кандидатуру Гаджи Гаджиева. Министр Ербол Мырзабосынов поблагодарил Жаната Тусипбекова за его плодотворную деятельность на посту президента Федерации тяжелой атлетики, который он возглавлял почти десять лет, и пожелал удачи новому президенту Гаджи Гаджиеву.

Напомним, ранее олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова заняла должность президента Федерации легкой атлетики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2199126-v-federacii-tyazheloy-atletiki-kazahstana-smenilsya-prezident/

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