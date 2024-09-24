Казахстанец завоевал бронзу на чемпионате мира по тяжелой атлетике

В испанском Леоне проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров, на котором казахстанский спортсмен завоевал бронзовую медаль, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанский штангист Ерасыл Саулебеков, выступающий на юниорском уровне, принес в копилку сборной бронзовую медаль. Отечественный тяжелоатлет стал третьим в весовой категории до 81 килограмма.

В сумме двоеборья Саулебеков поднял 344 (154+190) килограмма, что и принесло ему медаль бронзового отлива.

Стоит отметить, что ранее Саулебеков дважды побеждал на чемпионате мира среди спортсменов в возрасте до 17 лет.

Юниорское мировое первенство по тяжелой атлетике продлится в Леоне до 27 сентября включительно.

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