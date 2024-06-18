Казахстанский спортсмен вошел в топ-5 на чемпионате Азии по легкой атлетике

Представитель национальной сборной Казахстана по легкой атлетике Иван Иванов занял четвертое место в толкании ядра на континентальном первенстве в Южной Корее, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Команда Казахстана осталась без наград на чемпионате Азии по метаниям и толканию ядра в южнокорейском Мокпо.
Лучший результат в команде показал Иван Иванов. Он стал четвертым в толкании ядра.
Другой казахстанский легкоатлет Артур Гафнер в метании копья занял шестое место. Анастасия Калошина завершила выступление в метании молота на седьмой позиции.
В метании диска казахстанец Евгений Миловацкий стал восьмым, а Карина Васильева - девятой.
Напомним, на данный момент от Казахстана в легкой атлетике квалифицировались на Олимпийские игры в Париже Жанна Мамажанова в марафоне и бегунья Нора Джеруто.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2119557-kazahstanskiy-sportsmen-voshel-v-top-5-na-chempionate-azii-po-legkoy-atletike/