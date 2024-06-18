Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанский спортсмен вошел в топ-5 на чемпионате Азии по легкой атлетике

Опубликовано:

Казахстанский легкоатлет Иван Иванов
Казахстанский легкоатлет Иван Иванов. Фото: НОК РК

Представитель национальной сборной Казахстана по легкой атлетике Иван Иванов занял четвертое место в толкании ядра на континентальном первенстве в Южной Корее, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Команда Казахстана осталась без наград на чемпионате Азии по метаниям и толканию ядра в южнокорейском Мокпо.

Лучший результат в команде показал Иван Иванов. Он стал четвертым в толкании ядра. 

Другой казахстанский легкоатлет Артур Гафнер в метании копья занял шестое место. Анастасия Калошина завершила выступление в метании молота на седьмой позиции.

В метании диска казахстанец Евгений Миловацкий стал восьмым, а Карина Васильева - девятой.

Напомним, на данный момент от Казахстана в легкой атлетике квалифицировались на Олимпийские игры в Париже Жанна Мамажанова в марафоне и бегунья Нора Джеруто.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2119557-kazahstanskiy-sportsmen-voshel-v-top-5-na-chempionate-azii-po-legkoy-atletike/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.