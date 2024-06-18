Казахстанский спортсмен вошел в топ-5 на чемпионате Азии по легкой атлетике

Представитель национальной сборной Казахстана по легкой атлетике Иван Иванов занял четвертое место в толкании ядра на континентальном первенстве в Южной Корее, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Команда Казахстана осталась без наград на чемпионате Азии по метаниям и толканию ядра в южнокорейском Мокпо.

Лучший результат в команде показал Иван Иванов. Он стал четвертым в толкании ядра.

Другой казахстанский легкоатлет Артур Гафнер в метании копья занял шестое место. Анастасия Калошина завершила выступление в метании молота на седьмой позиции.

В метании диска казахстанец Евгений Миловацкий стал восьмым, а Карина Васильева - девятой.

Напомним, на данный момент от Казахстана в легкой атлетике квалифицировались на Олимпийские игры в Париже Жанна Мамажанова в марафоне и бегунья Нора Джеруто.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.