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Казахстанец Иван Иванов завоевал "бронзу" чемпионата Азии по легкой атлетике

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Иван Иванов
Иван Иванов. Фото: Matthias Hangst/Getty Images

В Бангкоке (Таиланд) продолжается чемпионат Азии по легкой атлетике. В третий соревновательный день казахстанец Иван Иванов завоевал бронзовую медаль, передает NUR.KZ.

Спортсмен бился за награду в толкании ядра. Из шести попыток Иванов сумел реализовать пять. В лучшей же он показал 19,87 метра. Данный результат принес ему бронзовую медаль.

Победителем соревнований стал спортсмен из Индии Сингх Тур Таджиндерпал. Он толкнул ядро на 20,23 метра. Вторым завершил выступления Сабери Мехди из Ирана - 19,98 метра.

Таким образом, в активе сборной Казахстана уже четыре медали. Ранее Шедрак Коеч Кимутай (10000 метров) и Елизавета Матвеева (прыжки в высоту) стали вторыми, а Кристина Овчинникова (прыжки в высоту) завоевала "золото".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2028720-kazahstanets-ivan-ivanov-zavoeval-bronzu-chempionata-azii-po-legkoy-atletike/

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