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Шедрак Коеч Кимутай принес Казахстану первую медаль чемпионата Азии по легкой атлетике

Опубликовано:

Шедрак Коеч Кимутай
Шедрак Коеч Кимутай. Фото: altayproteam.kz

Казахстанец Шедрак Коеч Кимутай завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по легкой атлетике, который в эти дни проходит в городе Бангкок (Таиланд), передает NUR.KZ.

Он показал второй результат в беге на 10000 метров. Казахстанский легкоатлет уступил только японцу Рену Тазаве, который отметился золотой медалью. Замкнул тройку лучших Абхишек Пал из сборной Индии.

Отметим, что медаль Кимутая стала первой для Казахстана на данном чемпионате Азии. Также сегодня в финале эстафеты 4 по 100 метров выступила женская казахстанская команда. Однако завершить дистанцию спортсменки не смогли.

У мужчин в беге на 400 метров Михаил Литвин и Ефим Тарасов завершили борьбу на стадии 1/2 финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2028402-shedrak-koech-kimutay-prines-kazahstanu-pervuyu-medal-chempionata-azii-po-legkoy-atletike/

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