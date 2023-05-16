Казахстанские тяжелоатлеты вошли в число победителей континентального первенства в Чинджу

Казахстанские тяжелоатлеты в Чинджу. Фото: пресс-служба Федерации тяжелой атлетики РК

Четыре золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей присуждено сборной команде Казахстана на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в южнокорейском Чинджу.

В континентальном первенстве по тяжелой атлетике приняло участие 29 стран мира, Казахстан представили 20 спортсменов.

В общекомандном зачете мужская сборная РК заняла почетное четвертое место, а в медальном стала второй, уступив лишь сборной Китая. Женская команда расположилась на 11-м месте. В церемонии награждения по итогам состязаний приняли участие президент казахстанской Федерации по тяжелой атлетике Жанат Тусупбеков и первый вице-президент ФТА РК Гаджи Гаджиев.

Весомый вклад в достижения казахстанской команды на чемпионате Азии в Чинджу внес спортсмен Адилетулы Нургиса. Наш спортсмен в категории до 102 килограммов реализовал 400 (181+219) килограммов, завоевав "серебро" в рывке, "золото" в толчке и в сумме упражнений.

В категории до 109 килограммов сразу два казахстанских тяжелоатлета поднялись на пьедестал почета. Артем Антропов реализовал пять подходов из шести и стал вторым в толчке и в сумме двоеборья. 399 (172+227) килограммов – его результат. Андас Самарканов замкнул тройку лидеров с результатом 390 (169+221) килограммов ("бронза" в толчке и в сумме).

Арли Чонтей в категории до 55 килограммов завоевал "золотую" медаль в рывке и занял третье место в сумме двоеборья (117+141).

Замкнул тройку лидеров в категории до 73 килограммов среди мужчин воспитанник Костанайской школы тяжелой атлетики Алексей Чуркин. 340 (154+186) килограммов – его результат, а также серебряная медаль в рывке.

Сейтказы Еламан уверенно обошел своих соперников по итогам первого упражнения в категории до 81 килограмма. В рывке наш спортсмен поднял 155 килограммов и завоевал "золото" в этом упражнении.

Бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 года Карина Горичева стала обладательницей серебряной медали в рывке в категории до 64 килограммов (91+101). А Аиша Омарова (87 кг) отметилась "бронзой" в толчке.

В шаге от призовой тройки по итогам суммы двух упражнений остановились Арай Нурлыбекова (76 кг), Аиша Омарова (87 кг), Любовь Ковальчук (87+ кг), Сергей Петрович (89 кг).

В Чинджу состоялась рабочая встреча руководства казахстанской Федерации по тяжелой атлетике с президентом Международной федерации по тяжелой атлетике Мохамедом Джалудом. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в данном виде спорта, в частности, подготовки к состязаниям на Кубе в июне текущего года и чемпионата мира по тяжелой атлетике в Саудовской Аравии в сентябре в 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2020784-kazahstanskie-tyazheloatlety-voshli-v-chislo-pobediteley-kontinentalnogo-pervenstva-v-chindzhu/