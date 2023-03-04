Александра Бургхардт показала фигуру во время чемпионата Европы

Александра Бурхардт. Фото: instagram.com/lexbu/

Немецкая спортсменка, обладательница медалей Олимпиады и чемпионатов мира Александра Бургхардт на своей странице в Instagram показала свою фигуру в спортивном купальнике, передает NUR.KZ.

Александра приняла участие в чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в Турции.

"Заканчиваю этот трудный сезон в помещении на седьмом месте на чемпионате Европы.Не передать словами, как я жду летний период",- написала Бургхардт.

Александра является уникальной спортсменкой. Она успешно совмещает выступления как в летнем виде спорта, так и в зимнем. Так, немка завоевывала медали в легкой атлетике и бобслее.

Бургхардт дважды выигрывала медаль чемпионата мира по эстафетному бегу. В 2017 году в составе сборной Германии она выиграла "золото", а через два года - "бронзу".

В 2022 году Александра отметилась серебряной медалью на зимних Олимпийских играх в Пекине, а затем стала третьей на чемпионате мира по легкой атлетике.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2011767-aleksandra-burghardt-pokazala-figuru-vo-vremya-chempionata-evropy/