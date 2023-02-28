Казахстанец стал победителем Гран-при в Дубае по пара легкой атлетике

Руфат Хабибуллин. Фото: nv.kz

Казахстанец Руфат Хабибуллин выиграл золотую медаль в метании копья в классе F-64, показав результат - 41,83 м, сообщает пресс-служба по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Второе место занял камерунский спортсмен с результатом 40,93 м, на третьем месте оказался спортсмен из Маврикий с результатом 32,71 м. Ранее спортсмен из Казахстана Дастан Мукашбеков стал серебряным призером соревнования в толкание ядра.

Отметим, что мировая серия Гран-при по пара легкой атлетике проходит в Дубае (ОАЭ) с 26 февраля по 1 марта. В соревнованиях принимают участие 545 спортсменов из 61 стран мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2011168-kazahstanets-stal-pobeditelem-gran-pri-v-dubae-po-para-legkoy-atletike/