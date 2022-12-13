Нургиса Адилетулы стал серебряным призером чемпионата мира по тяжелой атлетике

Нургиса Адилетулы. Фото: wfrk.kz

Казахстанский тяжелоатлет на проходящем в эти дни чемпионате мира в Боготе (Колумбия) завоевал серебряную медаль. Данная награда стала второй для Казахстана на турнире, передает NUR.KZ.

Адилетулы показал второй результат в весовой категории до 96 килограммов. В сумме двоеборья штангист показал 383 (174+209) килограмма.

Золотой наградой отметился Лесман Паредес из Бахрейна - 397 (185+212) килограммов. На третью ступень пьедестала поднялся Йор Морено из Колумбии - 380 (171+209) килограммов.

Отметим, что медаль Нургисы стала второй для Казахстана на ЧМ. Ранее третье место занял Алексей Чуркин, ставший третьим в категории до 73 килограммов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2001394-nurgisa-adiletuly-stal-serebryanym-prizerom-chempionata-mira-po-tyazheloy-atletike/