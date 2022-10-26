80-летний чемпион мира по пауэрлифтингу из Темиртау намерен защитить титул

Айтжан Искаков занимается в спортзале. Кадр из видео: YouTube/Телеканал Хабар 24

Житель Темиртау готовится к чемпионату мира по пауэрлифтингу. 80-летний Айтжан Искаков является действующим чемпионом среди ветеранов и не намерен уступать свой титул в предстоящем турнире, передает телеканал "Хабар 24".

"В юности я был совсем слабым. В армии после первого марш-броска я просто упал и не мог встать. Тогда про себя подумал: "Ну что ж я за мужик такой?" Было очень стыдно. Но хорошо, что с нами служил Женя. Он был мастером спорта по тяжелой атлетике, и он взялся меня тренировать", – рассказал чемпион мира по пауэрлифтингу Айтжан Искаков.

По словам жителя Темиртау, после армии он стал мастером спорта по тяжелой атлетике. Однако потом у мужчины появилась семья, работа, на которой он уставал и без тренировок. И лишь в 66 лет, после 30-летнего перерыва, он снова вернулся в спортзал.

Сегодня 80-летний Айтжан Искаков – многократный чемпион Казахстана и Азии, абсолютный чемпион и двукратный рекордсмен мира среди ветеранов. Особенно он гордится тем, что может приседать с 180-килограммовой штангой на спине.

"В этом упражнении работают все мышцы. Задействованы сердце, легкие, ноги, спина и даже глаза и мозг. И все эти органы нужно методично тренировать. Это как в плавании: все мышцы работают", – добавил спортсмен.

Помимо подготовки к соревнованиям, он помогает тренироваться начинающим спортсменам, а также учит их играть на домбре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1994283-80-letniy-chempion-mira-po-pauerliftingu-iz-temirtau-nameren-zaschitit-titul/