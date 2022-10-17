Казахстан завоевал третью золотую медаль на юниорском чемпионате Азии по легкой атлетике

Алина Чистякова. Фото: instagram.com/qazathletics/

Представительница сборной Казахстана по легкой атлетике Алина Чистякова принесла Казахстану третью золотую медаль юниорского чемпионата Азии, который состоялся в Кувейте, передает NUR.KZ.

Она завоевала награду в семиборье. Спортсменка набрала 4737 очков, что и принесло ей победу на континентальном первенстве.

Для Казахстана медаль Гладышевой стала седьмой на чемпионате Азии. Ранее первые места заняли Сабрина Арзиева (спортивная ходьба на 5000 метров) и Арина Гладышева (бег на 3000 метров).

Айбол Омар финишировал третьим в беге на 1500 метров. Анна Чистякова завоевала серебряную медаль в прыжках в высоту, а Анастасия Колода показала второй результат в беге на 400 метров с барьерами. Также вторым стал Ринат Кулыгин в беге на 2000 метров с препятствиями.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1993005-kazahstan-zavoeval-tretyu-zolotuyu-medal-na-yuniorskom-chempionate-azii-po-legkoy-atletike/