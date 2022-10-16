Казахстанка стала победительницей юниорского чемпионата Азии по легкой атлетике

Арина Гладышева. Фото: instagram.com/qazathletics/

Представительница сборной Казахстана по легкой атлетике Арина Гладышева завоевала золотую медаль юниорского чемпионата Азии, который в эти дни проходит в Кувейте, передает NUR.KZ.

Она финишировала первой в беге на 3000 метров. Финишное время Гладышевой составило 10:09.77. Стоит отметить, что в этой дисциплине спортсменке принадлежат рекорды Казахстана в категориях U16 и U18.

Для Казахстана медаль Гладышевой стала пятой на текущем чемпионате Азии. Ранее первое места заняла Сабрина Арзиева (спортивная ходьба на 5000 метров). Айбол Омар финишировал третьим в беге на 1500 метров.

Анна Чистякова завоевала серебряную медаль в прыжках в высоту, а Анастасия Колода показала второй результат в беге на 400 метров с барьерами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1992954-pyataya-medal-arina-gladysheva-stala-chempionkoy-yuniorskogo-azii-po-legkoy-atletike/