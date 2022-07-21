Нора Джеруто: Перед стартом я опасалась коллег из Эфиопии

Нора Джеруто. Фото: JEWEL SAMAD/AFP via Getty Images

Казахстанская спортсменка Нора Джеруто прокомментировала свою победу на чемпионате мира по легкой атлетике, сообщает Worldathletics.

"Перед стартом я опасалась коллег из Эфиопии. Я знаю их потенциал, они такие же чемпионки, как и я. Поэтому боялась именно их. Я старалась изо всех сил, чтобы выиграть. Это было непросто. Решила быть впереди, потому что мне нравится контролировать ситуацию на дистанции, чтобы убедиться в том, что я могу бороться за медали. Я должна сказать спасибо моим отцу и матери, моему тренеру и соперникам, а также моему менеджеру и моей сестре Дэйзи", – сказала Джеруто.

Напомним, что Джеруто стало первой казахстанской спортсменкой, которой удалось выиграть чемпионат мира по легкой атлетике.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1979578-nora-dzheruto-pered-startom-ya-opasalas-kolleg-iz-efiopii/