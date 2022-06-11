Трехкратная олимпийская чемпионка задержала автограбителя

Анита Влодарчик. Фото: ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

Трехкратная олимпийская чемпионка в метании молота Анита Влодарчик рассказала, что самостоятельно задержала пытавшегося угнать машину вора, сообщает Instagram-аккаунт спортсменки.

"В мою машину вломился иностранец. Я поймала его в одиночку и передала полиции.

К сожалению, поплатилась за это мышечной травмой. Операция в понедельник.

Спасибо польской полиции️ за оперативное вмешательство.

После завершения карьеры я, вероятно, уйду в ММА или UFC, как наша чемпионка Йоанна Енджейчик", – написала Влодарчик в соцсети.

Напомним, что 36-летняя полька является трехкратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы. Также ей принадлежит мировой рекорд в метании молота (82,98 м).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1973700-trehkratnaya-olimpiyskaya-chempionka-zaderzhala-avtograbitelya/