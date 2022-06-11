Трехкратная олимпийская чемпионка задержала автограбителя

Трехкратная олимпийская чемпионка в метании молота Анита Влодарчик рассказала, что самостоятельно задержала пытавшегося угнать машину вора, сообщает Instagram-аккаунт спортсменки.
"В мою машину вломился иностранец. Я поймала его в одиночку и передала полиции.
К сожалению, поплатилась за это мышечной травмой. Операция в понедельник.
Спасибо польской полиции️ за оперативное вмешательство.
После завершения карьеры я, вероятно, уйду в ММА или UFC, как наша чемпионка Йоанна Енджейчик", – написала Влодарчик в соцсети.
Напомним, что 36-летняя полька является трехкратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы. Также ей принадлежит мировой рекорд в метании молота (82,98 м).
Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю - участвуйте!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1973700-trehkratnaya-olimpiyskaya-chempionka-zaderzhala-avtograbitelya/