Семикратная олимпийская чемпионка объявила о завершении карьеры

Элиссон Феликс. Фото: Christian Petersen/Getty Images

Семикратная олимпийская чемпионка американская бегунья Эллисон Феликс заявила, что завершит карьеру по окончанию текущего сезона, сообщает NUR.KZ.

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"В детстве меня называли куриными ножками, и тогда я и в самых смелых мечтах не могла подумать, что у меня сложится такая карьера. Я благодарна спорту за то, что он изменил мою жизнь. Я отдала бегу все, что у меня было, и сейчас впервые засомневалась.

Я хочу попрощаться и сказать спасибо тем людям, которые помогли мне в моем становлении. В этом сезоне речь пойдёт не о секундах, а о радости. Если вы увидите меня на дорожке в этом году, то я попытаюсь разделить с вами этот момент", – написала спортсменка в социальных сетях.

Эллисон 36 лет, на ее счету 11 медалей Олимпийских игр, которые она завоевала в Афинах, Пекине, Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио, а также 18 медалей с семи чемпионатов мира.

Феликс - единственная обладательница семи золотых олимпийских наград в истории женской лёгкой атлетики, по количеству медалей на олимпиадах лучшая спортсменка-легкоатлетка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1967776-semikratnaya-olimpiyskaya-chempionka-obyavila-o-zavershenii-karery/