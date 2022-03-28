Положительные допинг-пробы выявили у шестерых казахстанских тяжелоатлетов

У шестерых казахстанских тяжелоатлетов выявлены положительные допинг-пробы, сообщается на официальном сайте Федерации тяжелой атлетики Казахстана.
Федерация выступила с официальным заявлением касательно выявленных фактов.
"С 9 февраля по 2 марта 2022 года в рамках внесоревновательного допинг-контроля Казахстанским национальным антидопинговым центром было проведено тестирование спортсменов национальной сборной команды РК по тяжелой атлетике", - сообщается на сайте.
По итогам контроля выявлены положительные допинг-пробы у следующих атлетов:
- Ауельханов Аблай;
- Сон Игорь;
- Потасова Юлия;
- Чалкарова Руфина;
- Дроздов Алексей;
- Макрушин Матвей.
Отмечается, что эти спортсмены являются представителями Алматинской области.
"Придерживаясь политики нулевой терпимости к допингу, Федерация тяжелой атлетики РК намерена провести внутреннее расследование данного инцидента", - говорится в официальном заявлении.
Напомним, что на прошлой неделе казахстанского спортсмена Ниджата Рахимова лишили золота ОИ-2016 и дисквалифицировали на 8 лет из-за нарушения антидопинговых правил.
Штангист подаст апелляцию на решение CAS.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1962464-polozhitelnye-doping-proby-vyyavili-u-shesteryh-kazahstanskih-tyazheloatletov/