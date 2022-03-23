Казахстанского спортсмена лишили золота ОИ-2016 и дисквалифицировали на 8 лет

Ниджат Рагимов. Фото: Julian Finney/Getty Images

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал казахстанского тяжелоатлета Ниджата Рахимова и лишил золота Олимпиады 2016 года в Рио из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба организации.

Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда признал ответственным Ниджата Рахимова в четырех заменах мочи, которые представляют собой “Использование запрещенного метода” в соответствии со статьей 2.2 Антидопинговых правил IWF и за которые суд определил, что соответствующей санкцией будет восьмилетний период дисквалификации и отмена всех результатов соревнований с 15 марта 2016 года (дата первой спорной пробы) по 18 января 2021 года (начало временного отстранения), включая Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро (золотая медаль в весовой категории 77 кг у мужчин).

Таким образом сборная Казахстана опустится на 27-е место в медальном зачете летней Олимпиады в Рио. Ранее наши спортсмены с тремя золотыми медалями занимали 22-е место.

Напомним, что на ОИ-2016 в Бразилии сборная Казахстана установила собственный рекорд по количеству медалей на одних Олимпийских играх.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1961789-kazahstanskogo-sportsmena-lishili-zolota-oi-2016-i-diskvalifitsirovali-na-8-let/