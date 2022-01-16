Чемпионат Азии по легкой атлетике в Нур-Султане перенесли на 2023 год

Иллюстративное фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Федерация легкой атлетики Казахстана объявила о переносе даты проведения чемпионата Азии в помещении в Нур-Султане, пишет сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Напомним, что чемпионат Азии по легкой атлетике в помещении должен был пройти в феврале этого года в Нур-Султане.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и ростом заражения штаммом "Омикрон" в стране, Федерация легкой атлетики РК при поддержке Азиатской легкоатлетической ассоциации приняла решение о переносе 10-го чемпионата Азии по легкой атлетике в помещении на 2023 год.

Благодарим за понимание и надеемся встретиться с вами на чемпионате в следующем году" - говорится в заявлении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1951388-chempionat-azii-po-legkoy-atletike-v-nur-sultane-perenesli-na-2023-god/