Тяжелоатлетка Айзада Муптильда остановилась в шаге от медали чемпионата мира

Айзада Муптильда. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Команда Казахстана по тяжелой атлетике завершила выступление на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

Айзада выступила в весовой категории свыше 87 килограммов. В сумме двоеборья Муптильда подняла 272 (120+152) кг. Данный результат позволил ей занять четвертое место.

Напомним, что ранее Арли Чонтей стал чемпионом мира в весе до 55 кг. Эта медаль стала единственной в копилке сборной Казахстана на мировом первенстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1947295-tyazheloatletka-ayzada-muptilda-ostanovilas-v-shage-ot-medali-chempionata-mira/