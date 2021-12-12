Илью Ильина упрекнули в лояльности к легионерам в тяжелой атлетике

Илья Ильин. Кадр из видео: YouTube/Студия 7

Порция критики обрушилась на бывшего казахстанского тяжелоатлета, рекордсмена мира Илью Ильина, сообщает NUR.KZ.

Казахстанская тяжелоатлетка Айгерим Аулбек опубликовала в сторис Instagram обращение к Ильину, который в недавнем интервью заявил: "Скажу без купюр, у меня отношение к легионерству нормальное. Это практика мирового уровня" (второе видео - ред.)

В ответ Аулбек опубликовала текст заслуженного тренера РК Магомеда Оздоева.

"В недавнем интервью, Илья, ты опровергал особое отношение к легионерам и то, что им отдают предпочтение.

Расскажи это Алексею Дроздову, молодому перспективному казахстанцу, который как и ты "живет штангой“, "живет мечтой“.

Месяц назад Алексей поднял результат превышающий "золото“ чемпионата мира в Ташкенте, установил новый рекорд Казахстана. Но на чемпионат мира его не повезли, повезли Арли Чонтея. С ним поступили так же несправедливо, как когда-то с Альбертом и многими другими ребятами.

Илья, мы все еще надеемся, что ты расскажешь правду, что ты поддержишь нас (твою тяжелоатлетическую семью) в борьбе за справедливость!

Остановись, ты знаешь правду! Почему же ты гворишь людям другое? Почему выставляешь слова Жазиры Жапаркуль и всех нас ложью?

Кто для тебя герои? Зульфия Чиншанло? представительница КНР? Или все-такеи земляки Жазира Жаппаркуль, Денис Уланов, Карина Горичева, Зайчиков Александр, Болтаев Ержас и все мы? Делай выбор, Илья", — приводятся слова Оздоева.

Обращение к Илье Ильину. Фото: instagram.com/__aigeerrim__

Напомним, недавно было принято решение прекратить уголовное дело по факту доведения до самоубийства тяжелоатлета Альберта Линдера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1946523-ilyu-ilina-upreknuli-v-loyalnosti-k-legioneram-v-tyazheloy-atletike/