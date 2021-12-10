Дело о смерти тяжелоатлета Альберта Линдера закрыли

Альберт Линдер. Фото: Facebook / Федерация тяжелой атлетики

Дело о смерти 25-летнего чемпиона Азии по тяжелой атлетике Альберта Линдера закрыли в связи с отсутствием состав преступления. Его мать намерена добиваться повторного расследования, передает КТК.

"То у них анализы не готовы, судмедэкспертиза, то еще что-то. Два месяца они протянули. Потом почти полтора месяца прошло, они сделали очную ставку мне с Седовым. На очной ставке Седов толком ничего не говорил внятного. Какая лаборатория брала анализы, я у него спросила, на что он ответил: не помнит.

Насколько я знаю, каждый документ подписывается старшим тренером. И то, что с клеветой тоже дело замяли, хотя я предоставляла в УВД документы, что Альберт был чистый на всех допинг-контролях", - рассказала мама Альберта Наталья Линдер.

В уведомлении, которое получила женщина, говорилось, что дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

По словам Натальи, свои показания дали бронзовые олимпийские призеры, с которыми тренировался ее сын. Женщина намерена повторно написать заявление в полицию.

Источник: КТК

Напомним, о смерти Альберта Линдера стало известно в сентябре этого года. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Брат Альберта Семен заявил, что в смерти спортсмена виноват старший тренер Сергей Седов. По словам Семена, Седов солгал Альберту о результатах его допинг-теста перед Олимпиадой в Рио.

"Седов его обманул, сказал, якобы проба его грязная! Из-за этого Альберт был в шоке, он понимал, что это подстава, он рыдал матери и не понимал, почему с ним так поступили?! А это оказалось просто очередной ложью Седова, чтобы слить Альберта и повезти вместо него на соревнования своего брата Седова Владимира!" - написал Семен в соцсетях.

Другие спортсмены написали коллективную жалобу: якобы тренеры оказывали на них психологическое давление. После скандала Седова освободили от должности. Вместо него главным тренером сборной страны по тяжелой атлетике был назначен Даурен Бекмуханбетов, но вчера выяснилось, что его назначение отменили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1946239-delo-o-smerti-tyazheloatleta-alberta-lindera-zakryli/