20-летний футболист погиб, врезавшись на мотоцикле в корову

Бразильский футболист въехал в корову на мотоцикле и погиб - трагедия произошла с 20-летним форвардом футбольного клуба "Пиауи" Антони Илано, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Спорт.

Молодой футболист возвращался со дня рождения своего отца.

По данным Федеральной дорожной полиции, работавшей на месте происшествия, авария произошла в городе Алтус 20 октября. Обстоятельства происшествия все еще расследуются.

Отмечается, что момент ДТП попал на камеры - пять коров шли по дороге, когда в заднюю из них въехал футболист на своем мотоцикле.

Друзья погибшего сообщили, что в тот день они праздновали день рождения его отца, а незадолго до аварии футболист выложил фото с гостями и отцом, которую парень подписал "Лучшие".

Напомним, 16 октября скончался игрок футбольного клуба "Хан-Тенгри" Диас Толеу. Ему было 19 лет. В КФФ подтвердили факт трагедии - была создана спецкомиссия для официального расследования инцидента.

Также на днях в Актобе вместе с бабушкой и братом ушел из жизни футболист местной команды Арон Муса, которому было всего 15 лет.

