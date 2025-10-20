Массовые стычки фанатов произошли в Тель-Авиве из-за футбольного дерби
Опубликовано:
Дерби Тель-Авива между "Маккаби" и "Хапоэлем" превратились в массовые стычки между футбольными фанатами - сначала на стадионе, а после на улицах города, пишет Sport24.
Полиция приняла решение не проводить игру из соображений безопасности.
На арене, где должен был пройти матч, произошли массовые стычки фанатов, поэтому игру сочли опасной для жизни большого числа людей на стадионе.
Сообщается, что серьезные столкновения болельщиков команд также произошли за пределами стадиона - полицейских забросали камнями, а те в ответ применили слезоточивый газ.
Кадры из Тель-Авива разлетелись в Сети.
Nine people have been arrested after "violent riots" cancelled Tel Aviv's football derby between Hapoel and Maccabi, according to Israeli police.— Sky News (@SkyNews) October 20, 2025
Police added dozens of smoke grenades and pyrotechnic devices were thrown, injuring 13 civilians and three police officers. pic.twitter.com/CjWo92VZhR
Again, the sequence of events seems to be started with Maccabi Tel Aviv ultras roaming the streets looking for people to beat up. This was yesterday, in Jaffa, near the stadium before the rioting started which led to the abandonment of the Tel Aviv derby. pic.twitter.com/pf5SPaT0Ia— Ben Sellers (@MrBenSellers) October 20, 2025
A derby match between Maccabi Tel Aviv and Hapoel Tel Aviv has been called off in Israel because the police didn't deem it safe. pic.twitter.com/Xe6Hq0KRXp— Mukhtar (@I_amMukhtar) October 19, 2025
Israeli Police cancelled the Tel Aviv derby tonight between Maccabi Tel Aviv Vs Hapoel Tel Aviv after a riot between rival fans broke out that posed a "risk to life"— Cllr Martin Abrams ️ (@Martin_Abrams) October 19, 2025
According to Keir Starmer the Israeli Police are now Anti-Semitic pic.twitter.com/FRItLIJVSY
A riot broke out between Maccabi Tel Aviv and Hapoel Tel Aviv fans tonight and the game was called off but anyone who says they don't want this kind of violence in Birmingham is an Antisemite according to Keir Starmer and the Labour Government pic.twitter.com/sgThblCo5B— Cllr Martin Abrams ️ (@Martin_Abrams) October 19, 2025
В мае в соцсетях появилось видео перепалки фанатов двух клубов "Женис" и "Астана". Сообщается, что стычка произошла у стадиона "Астана-Арена" после прошедшего неделю назад четвертьфинального матча кубка Казахстана.
На кадрах видно, как футбольные фанаты обмениваются взаимными оскорблениями и пытаются затеять драку. Однако предотвратили серьезные последствия конфликта сотрудники полиции.
В полиции прокомментировали инцидент и сообщили, что установили инициатора стычки.
Позже суд рассмотрел дело по факту стычки футбольных фанатов возле "Астана-Арена" - одному из участников назначили 10 суток ареста.
