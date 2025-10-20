Экс-футболист "Реала" перенес инсульт

У Ройстона Дренте, выступавшего за мадридский футбольный клуб "Реал" и владикавказскую "Аланию", случился инсульт, передает NUR.KZ со ссылкой на любительский клуб FC de Rebellen.

В Instagram-аккаунте клуба FC de Rebellen, за который Ройстон Дренте выступал в последнее время, сообщили о состоянии здоровья спортсмена.

"В прошлую пятницу у Ройстона случился инсульт. В настоящее время о Дренте хорошо заботятся, он находится в надежных руках. Надеемся на полное выздоровление", - говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что семья Ройстона просит мира и уединения в этот период, чтобы они могли обеспечить футболисту необходимую поддержку.

РБК пишет, что Дренте 38 лет. Он был одним из самых талантливых игроков "Фейенорда" в 2000-х и звездой молодежной сборной Нидерландов, которая выиграла чемпионат Европы 2007 года.

В 2007-м он перешел в мадридский "Реал", с которым стал чемпионом Испании. В 2013-м забил три гола в шести матчах за "Аланию". После этого голландец выступал в клубах Англии, Нидерландов, Турции и Испании.

После завершения карьеры Дренте регулярно выступал в качестве футбольного комментатора, занимался музыкой и снимался в кино.

