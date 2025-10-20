Таджикский боец подарил розу сопернику из Кыргызстана на дуэли взглядов и устроил потасовку (видео)

Боец из Таджикистана Мухаммадризвон Кахоров провел дуэль взглядов с кыргызским бойцом Марселем Нурланбековым - стердаун закончился потасовкой, передает NUR.KZ.

Таджикский боец подарил розу сопернику, из-за чего между бойцами произошла драка. Кадры опубликовала лига Alash Pride в своем профиле в Instagram.

На кадрах видно, что боец из Кыргызстана не оценил такой жест и бросил цветок в лицо своему сопернику. В ответ Кахоров ударил оппонента и завязалась драка.

Позже состоялся их поединок в октагоне, который тоже закончился потасовкой. Кахоров проиграл сопернику - Нурланбеков успешно провел болевой прием. Тем не менее после того, как рефери объявил о завершении поединка, таджикский боец попытался ответить своему оппоненту и устроил потасовку в клетке.

