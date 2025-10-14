Сын легендарного боксера Кости Дзю попал в аварию

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, Никита Дзю, который пошел по стопам отца, попал в ДТП. Его возвращение на ринг в этом году остается под вопросом.

BoxingScene сообщает, что боксер Никита Дзю попал в аварию, в результате которой получил травмы. Сообщается, что он идет на поправку.

"Никита Цзю попал в автомобильную аварию на выходных. В автомобиль, в котором он ехал, врезались на перекрестке. Он получил легкие травмы и сейчас восстанавливается дома с семьей", - сказал изданию представитель No Limit Boxing Тим Эшворт.

Отмечается, что 27-летний боксер надеялся провести хотя бы еще один бой в 2025 году - против австралийца Майкла Зерафы. Но теперь это внезапно оказалось под вопросом.

"Решение относительно его возвращения на ринг в 2025 году будет принято в ближайшие недели", - пояснил Эшворт.

По данным РБК, Никита Цзю выступает под флагом Австралии. Он выиграл все свои 11 поединков в карьере. Дебютировал Цзю на профессиональном ринге в марте 2021 года.

Напомним, ранее футболистка столичного "Женис" Виктория Кайсаринова погибла в аварии на одной из казахстанских трасс.

До этого в Сети появились кадры с места смертельного ДТП в Жамбылской области. В соцсетях пишут, что за рулем машины, попавшей в ДТП, была жена спортсмена Шавката Рахмонова.

