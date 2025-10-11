Известная баскетболистка стала первой профессиональной спортсменкой на шоу Victoria’s Secret
Опубликовано:
Баскетболистка "Чикаго" Энджел Риз стала "Ангелом" Victoria’s Secret - она будет первой профессиональной спортсменкой на легендарном шоу данного бренда, передает NUR.KZ.
В своем профиле в Instagram Риз опубликовала кадры фотосессии в костюме "Ангела".
От Энджел (ее имя тоже переводится как Ангел - прим. ред) до "Ангела" Victoria's Secret. Наконец-то я получу свои крылья. Впервые буду гулять по взлетной полосе Victoria’s Secret 2025, и такое ощущение, что это судьба. Крылья надеты, каблуки готовы... Поймай меня на взлетной полосе", - обратилась баскетболистка к подписчикам.
Энджел показала образ с крыльями. Девушка сфотографировалась на розовом фоне в черном нижнем белье с белыми крыльями за спиной.
Также спортсменка снялась в коротком халате в полоску в цвета бренда.
"Поздравляю, ты теперь вдвойне Ангел", "Не могу тобой не гордиться. Ты сделала все, чтобы прийти к этому. Настоящая трудяга", "Ты была создана для этого, Энджел", "Потрясающая",- писали фанаты.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2295672-izvestnaya-basketbolistka-stala-pervoy-professionalnoy-sportsmenkoy-na-shou-victoria-s-secret/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах