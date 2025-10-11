Известная баскетболистка стала первой профессиональной спортсменкой на шоу Victoria’s Secret

Баскетболистка "Чикаго" Энджел Риз стала "Ангелом" Victoria’s Secret - она будет первой профессиональной спортсменкой на легендарном шоу данного бренда, передает NUR.KZ.

В своем профиле в Instagram Риз опубликовала кадры фотосессии в костюме "Ангела".

От Энджел (ее имя тоже переводится как Ангел - прим. ред) до "Ангела" Victoria's Secret. Наконец-то я получу свои крылья. Впервые буду гулять по взлетной полосе Victoria’s Secret 2025, и такое ощущение, что это судьба. Крылья надеты, каблуки готовы... Поймай меня на взлетной полосе", - обратилась баскетболистка к подписчикам.

Энджел показала образ с крыльями. Девушка сфотографировалась на розовом фоне в черном нижнем белье с белыми крыльями за спиной.

Также спортсменка снялась в коротком халате в полоску в цвета бренда.

"Поздравляю, ты теперь вдвойне Ангел", "Не могу тобой не гордиться. Ты сделала все, чтобы прийти к этому. Настоящая трудяга", "Ты была создана для этого, Энджел", "Потрясающая",- писали фанаты.

