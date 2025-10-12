"Очень жарко": бывшая ринг-герл UFC снялась в откровенном образе

Бывшая ринг-герл и американская модель Бритни Палмер поделилась с фанатами пикантными снимками из новой фотосессии, где предстала в нижнем белье, передает NUR.KZ.

В новом посте, опубликованном на странице Бритни Палмер в Instagram, девушка показала фигуру в бордовом кружевном белье. К слову, на бывшую ринг-герл подписаны 1,1 млн пользователей.

Фото вызвало настоящий шквал восторга, и в комментариях модель осыпали комплиментами.

"Такая красивая Бритни", "Ты до смерти прекрасна", "Вау, великолепно", "Очень жарко", "Ты просто потрясающая", - писали под фото.

По информации Championat, Бритни Палмер родилась 24 июня 1987 года в Сан-Диего, а всего через пару лет ее семья переехала в Лас-Вегас. Девушка начинала карьерный путь с работы стриптизерши и танцовщицы в шоу фокусов.

Танцевать в забегаловке Палмер долго не пришлось. Ее агенты нашли девушке работу в набиравшем тогда популярность промоушене WEC (World Extreme Cagefighting). В 2006 году UFC поглотил WEC. Вместе с компанией популярных бойцов в Абсолютный бойцовский чемпионат перешла и красотка Бритни.

Девушка уже завершила карьеру в UFC, но до сих пор остается одной из самых опытных и уважаемых ринг-герл.

