Известная футболистка дебютировала на подиуме Недели моды в Париже
Опубликовано:
Игрок сборной Австралии и "Манчестер Сити" Мэри Фаулер вышла на подиум Недели моды в Париже - для звездной нападающей это был дебют, передает NUR.KZ
Кадрами Мэри поделилась в свое профиле в Instagram.
"Какая особенная ночь! Опыт, который я всегда буду хранить. Спасибо", - написала футболистка.
Звездная нападающая вышла на подиум в черном платье в пол - изюминкой наряда стал один рукав.
В Париже Мэри променяла свою привычную зелено-золотую форму на черный наряд от американского дизайнера Кристиана Сириано.
"Мэри, ты была удивительна", "Потрясающая", "Вот это талант", "Сногсшибательно", "С дебютом", "Уже икона", "Просто уничтожила всех", - писали фанаты.
Стоит отметить, что это была совместная работа Мэри и брэнда L’Oréal - спортсменка уже не в первый раз сотрудничает с этой известной компанией.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2292741-izvestnaya-futbolistka-debyutirovala-na-podiume-nedeli-mody-v-parizhe/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах