Известная футболистка дебютировала на подиуме Недели моды в Париже

Игрок сборной Австралии и "Манчестер Сити" Мэри Фаулер вышла на подиум Недели моды в Париже - для звездной нападающей это был дебют, передает NUR.KZ

Кадрами Мэри поделилась в свое профиле в Instagram.

"Какая особенная ночь! Опыт, который я всегда буду хранить. Спасибо", - написала футболистка.

Звездная нападающая вышла на подиум в черном платье в пол - изюминкой наряда стал один рукав.

В Париже Мэри променяла свою привычную зелено-золотую форму на черный наряд от американского дизайнера Кристиана Сириано.

"Мэри, ты была удивительна", "Потрясающая", "Вот это талант", "Сногсшибательно", "С дебютом", "Уже икона", "Просто уничтожила всех", - писали фанаты.

Стоит отметить, что это была совместная работа Мэри и брэнда L’Oréal - спортсменка уже не в первый раз сотрудничает с этой известной компанией.

