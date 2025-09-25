Чемпион мира и скандальный блогер устроили потасовку на пресс-конференции перед боем
Скандально известный блогер Джейк Пол и чемпион мира по боксу Джервонта Дэвис устроили потасовку на битве взглядов во время пресс-конференции, передает NUR.KZ.
На днях прошла пресс-конференция перед боксерским поединком между Полом и Дэвисом. Кадры с места событий опубликовал на своей странице в соцсети Х Netflix Sports.
Поединок между обладателем пояса WBA-Super в легком весе и блогером пройдет 14 ноября этого года.
Во время битвы взглядов спортсмены толкнули друг друга, однако организаторы поспешили разнять боксеров.
Как пишет Sports.kz, бой пройдет в промежуточном весе до 88,5 кг и будет состоять из 10 раундов по 3 минуты с использованием 12-унциевых перчаток. Подчеркивается, что поединок будет выставочным и не пойдет в официальный рекорд спортсменов.
Несмотря на это, его будут оценивать трое судей, также будет объявлен победитель.
Напомним, что блогер Джейк Пол в последние годы прославился также своими выступлениями в боксе. Ранее он встречался в ринге с известными бойцами ММА Тайроном Вудли и Беном Аскреном, а в прошлом году бился с самим Майком Тайсоном и одержал победу над ветераном. Однако многие отмечали, что бывший абсолютный чемпион не выходил на ринг почти 20 лет.
