Не мог подняться: мяч на бешенной скорости разбил лицо бейсболиста

Жуткую травму получил игрок Cleveland Guardians Дэвид Фрай во время бейсбольного матча - брошенный с огромной скоростью мяч угодил в лицо спортсмена, передает официальный сайт MLB.

Фрай приготовился к удару по мячу, брошенному Тариком Скубалом из Детройта. По информации лиги, мяч летел со скоростью около 160 км/ч. Отбить бросок не получилось - мяч угодил прямо в лицо бейсболиста, удар пришелся в область носа и рта.

Менеджер команды и тренеры бросились на поле после случившегося.

Сам Фрай долгое время не мог подняться - он пролежал в зоне для бьющего несколько минут, прежде чем ему помогли медленно встать. Спортсмена увезли с поля. Сначала пострадавшего обследовали в Лютеранском медицинском центре. Затем он был переведен в главный кампус клиники Кливленда для дальнейших наблюдений.

"Сейчас мы все думаем о Дэвиде и его семье. Конечно, мы рады, что он в порядке, но, очевидно, это был действительно страшный момент", - заявил менеджер команды.

Как пишет "Mash на спорте", у бейсболиста черепно-мозговая травма, выбит зуб и возможный перелом челюсти. Также были опубликованы кадры случившегося.

