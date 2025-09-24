Казахстанская футболистка погибла в ДТП на трассе Павлодар-Астана

Футболистка столичного "Женис" Виктория Кайсаринова погибла в аварии на одной из казахстанских трасс, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу клуба.

О трагической гибели Виктории Кайсариновой сообщили в Instagram-аккаунте футбольного клуба "Женис". Говорится, что ДТП произошло на трассе Павлодар-Астана. Водитель не обеспечил безопасность дорожного движения и не соблюдал дистанцию, что привело к столкновению с грузовым автомобилем.

"В это трудно поверить. Это невосполнимая потеря и тяжелое горе для всего нашего клуба. Виктория была яркой спортсменкой и настоящим другом. Мы скорбим вместе с ее семьей, родными и близкими. Она навсегда останется в наших сердцах", - написали в пресс-службе клуба.

По информации "Спорт Шредингера", Кайсариновой было 19 лет. Девушка играла на позиции защитницы и успела провести 17 матчей в текущем сезоне, из которых 14 - в стартовом составе.

Напомним, вчера пять обгоревших тел обнаружили на трассе в Павлодарской области. Полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли четыре пассажира и водитель. До этого в Алматинской области легковой автомобиль врезался в прицеп фуры, которая ехала в попутном направлении, и загорелся. Водитель погиб на месте происшествия. По данному факту полиция начала следственные действия.

