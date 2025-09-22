На известного фаната "Манчестер Юнайтед", который пообещал не стричься, напали во время матча

Фанат "Манчестер Юнайтед" Фрэнк Айлетт, который прославился в Сети из-за своего челленджа, был атакован во время матча МЮ с "Челси", передает NUR.KZ со ссылкой на Daily Mail.

Парень пообещал, что не будет стричься, пока "Манчестер Юнайтед" не выиграет подряд пять матчей. Челлендж длится почти год - за это время Фрэнк ни разу не стригся. Благодаря этому фанат прославился в Сети.

На днях во время матча МЮ с "Челси" в вестибюле стадиона "Олд Траффорд" к Айлетту подошел другой болельщик, схватил за волосы и попытался повалить на землю, пишет издание.

Вскоре фанатов удалось разнять.

В "Манчестер Юнайтед" пока никак не комментировали инцидент с самым известным фанатом клуба.

Издание отмечает, что Фрэнк за время челленджа набрал 370 тыс. подписчиков в Instagram.

Напомним, что футболисты "Манчестер Юнайтед" одержали домашнюю победу над лондонским "Челси" в матче пятого тура Английской премьер-лиги. Таким образом, "Манчестер Юнайтед" одержал вторую победу в сезоне АПЛ и с семью очками поднялся на девятое место. Лондонцы с восемью баллами идут на шестой позиции. Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.