Ставшая арбитром модель показала горячие фото в бикини на яхте

Бывшая королева красоты из Мексики Селена Фигероа, которая стала футбольным арбитром, поделилась горячими фотографиями из отпуска, передает NUR.KZ.

Судья выложила снимки в своем профиле в Instagram.

На опубликованных кадрах Селена отдыхала на яхте в крошечном черном купальнике, который подчеркнул ее фигуру.

"Прекрасная", "Какая красивая фигурка", "Невероятная красота", "Словно сирена", "Великолепное тело", - писали фанаты.

По данным Sport Express, Селена Фигероа - профессиональный судья из мексиканской лиги. В настоящее она совмещает карьеру модели и футбольного арбитра, отдавая предпочтение своему увлечению спортом.

До этого взяла титул королевы красоты муниципалитета Канатлана.

