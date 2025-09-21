Ставшая арбитром модель показала горячие фото в бикини на яхте
Бывшая королева красоты из Мексики Селена Фигероа, которая стала футбольным арбитром, поделилась горячими фотографиями из отпуска, передает NUR.KZ.
Судья выложила снимки в своем профиле в Instagram.
На опубликованных кадрах Селена отдыхала на яхте в крошечном черном купальнике, который подчеркнул ее фигуру.
"Прекрасная", "Какая красивая фигурка", "Невероятная красота", "Словно сирена", "Великолепное тело", - писали фанаты.
По данным Sport Express, Селена Фигероа - профессиональный судья из мексиканской лиги. В настоящее она совмещает карьеру модели и футбольного арбитра, отдавая предпочтение своему увлечению спортом.
До этого взяла титул королевы красоты муниципалитета Канатлана.
