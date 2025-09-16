Чемпионки мира по боксу из Казахстана снова "взорвали" соцсети своим танцем
Опубликовано:
Танец чемпионок мира по боксу из Казахстана завирусился в соцсетях - Федерация бокса РК опубликовала в Instagram-аккаунте видео зажигательного выступления спортсменок, передает NUR.KZ.
Аида Абикеева, Наталья Богданова и Алуа Балкибекова, которые завоевали золотые медали на ЧМ, порадовали поклонников танцем.
"Наши", "Жарайсындар, кыздар", "Красотки", "Самое шикарное исполнение", "Гордость Казахстана", - писали фанаты.
На момент написания новости рилс набрал сотни тысяч просмотров и более 42 тыс. лайков.
Можно сказать, что для чемпионок танцевать после победы стало традицией - в марте этого года Алуа Балкибековой и Назым Кызайбай также устроили танцы. Видео тогда понравилось казахстанским болельщикам и стало трендовым.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2286930-chempionki-mira-po-boksu-iz-kazahstana-snova-vzorvali-socseti-svoim-tancem-video/
