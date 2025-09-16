Чемпионки мира по боксу из Казахстана снова "взорвали" соцсети своим танцем

Танец чемпионок мира по боксу из Казахстана завирусился в соцсетях - Федерация бокса РК опубликовала в Instagram-аккаунте видео зажигательного выступления спортсменок, передает NUR.KZ.

Аида Абикеева, Наталья Богданова и Алуа Балкибекова, которые завоевали золотые медали на ЧМ, порадовали поклонников танцем.

"Наши", "Жарайсындар, кыздар", "Красотки", "Самое шикарное исполнение", "Гордость Казахстана", - писали фанаты.

На момент написания новости рилс набрал сотни тысяч просмотров и более 42 тыс. лайков.

Можно сказать, что для чемпионок танцевать после победы стало традицией - в марте этого года Алуа Балкибековой и Назым Кызайбай также устроили танцы. Видео тогда понравилось казахстанским болельщикам и стало трендовым.

