"Идеальное тело": спортивная журналистка взволновала болельщиков фото в бикини

Итальянская спортивная журналистка Элеонора Инкардона взволновала поклонников серией свежих снимков из отпуска - девушка похвасталась фигурой в бикини, передает NUR.KZ.

Элеонора выложили фотографии в своем профиле в Instagram.

Телеведущая отдыхала на Майорке.

"Последний маленький вкус лета: мы, солнце, море и столько любви... Я наслаждалась каждой минутой этого уик-энда, открывая для себя новое место", - написала Инкардона.

Журналистка на одном из фото позировала в черном бикини, которое подчеркивало формы телеведущей, зайдя в воду.

Также девушка показала кадры вечерней прогулки, а также снимки из спортивного зала.

На одном из фото Элеонора предстала перед зеркалом в разноцветном раздельном купальнике.

"Самое красивое, что есть на итальянском телевидении", "Такая красивая и сексуальная - красивые ноги, изгибы, улыбка, глаза и губы", "Идеальное тело", "Богиня лета", - писали они.

Как пишет Sports.ru, Инкардона часто оказывается в центре внимания из-за своих нарядов во время спортивных трансляций, Например, недавно бывшая полузащитница "Нюрнберга" отреагировала на топ с глубоким вырезом, в котором ведущая DAZN Элеонора работала на матче клубного чемпионата.

По информации The Sun, 34-летняя Элеонора Инкардона не так давно стала лицом "Серии А". Модель ведет трансляции доя платформы DAZN. Многие сравнивают ее с другой популярной спортивной ведущей Дилеттой Леоттой.

