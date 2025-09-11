Емельяненко выпустят по УДО

Осужденный боец ММА Иван Емельяненко, младший брат Федора и Александра Емельяненко, вскоре выйдет на свободу - суд удовлетворил ходатайство об УДО, передает РИА Спорт.

Информацию об этом сообщил адвокат спортсмена Сергей Карпеев. Он также добавил, что младший из братьев Емельяненко пересмотрел взгляды на жизнь и не представляет опасности для общества.

"Действительно, ходатайство Емельяненко об УДО суд удовлетворил. По истечении 15 дней Емельяненко выйдет на свободу. Он полностью пересмотрел свои взгляды на жизнь, переосмыслил все. То обстоятельство, что суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении, подтверждает то, что Емельяненко исправился и не представляет опасности для общества", заявил юрист.

Напомним, Ивана Емельяненко осудили в декабре прошлого года. Уголовное дело против него возбудили после уличного конфликта, в котором боец ММА нанес тяжкий вред здоровью другого мужчины.

В итоге его приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Также сообщалось, что боец отбывал срок в исправительной колонии № 4 Белгородской области.

В колонии боец ММА занялся швейным делом - начал шить медицинские костюмы по госзаказам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.