Российский футболист Федор Смолов может лишиться свободы из-за драки в кафе
Опубликовано:
В отношении российского футболиста Федора Смолова возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.
По данным агентства, в отношении футболиста Федора Смолова после драки в кафе Москвы возбуждено уголовное дело. Отмечается, что ему грозит до трех лет колонии.
"Драка произошла 28 мая в кафе на Никитской улице между Смоловым и одним из посетителей. После удара футболиста мужчине потребовалась медицинская помощь", - пишет издание.
Ранее мы писали, что уругвайский футболист Луис Суарес, выступающий сейчас за "Интер Майами", после финального матча Кубка лиг плюнул в сотрудника клуба соперников, после чего началась драка.
В августе текущего года Казахстанская федерация футбола заявила о массовой драке в матче чемпионата Казахстана среди команд футбольных центров и академий 2011 года рождения.
