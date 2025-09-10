Российский футболист Федор Смолов может лишиться свободы из-за драки в кафе

В отношении российского футболиста Федора Смолова возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, в отношении футболиста Федора Смолова после драки в кафе Москвы возбуждено уголовное дело. Отмечается, что ему грозит до трех лет колонии.

"Драка произошла 28 мая в кафе на Никитской улице между Смоловым и одним из посетителей. После удара футболиста мужчине потребовалась медицинская помощь", - пишет издание.

Ранее мы писали, что уругвайский футболист Луис Суарес, выступающий сейчас за "Интер Майами", после финального матча Кубка лиг плюнул в сотрудника клуба соперников, после чего началась драка.

В августе текущего года Казахстанская федерация футбола заявила о массовой драке в матче чемпионата Казахстана среди команд футбольных центров и академий 2011 года рождения.

