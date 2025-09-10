Экс-игрок сборной Казахстана назвал возможных кандидатов на пост главного тренера

Экс-игрок национальной команды Вячеслав Эрбес назвал три возможных кандидата на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу после отставки Алиева, передает Sports.kz.

По мнению спортсмена, это очень сложный вопрос, потому что не каждый захочет занять этот пост.

"Если брать иностранца - это всегда большие деньги. И не факт, что будет результат. Так было со Станиславом Черчесовым - приехал, 0 голов сборная забила и уехал спокойно с мешком денег", - высказался он.

Эрбес уверен, что нужно брать местного специалиста, который переживает за отечественный футбол.

"Насчет кандидатов не знаю, сейчас есть молодые тренеры, которые относительно недавно еще играли в той же сборной. Нурбол Жумаскалиев, но он уже был в тренерском штабе сборной. Самат Смаков и Рафаэль Уразбахтин. Сейчас при этих тренерах и составах их команды показывают хорошую игру", - назвал он возможных кандидатов.

Напомним, сборная Казахстана на выезде проиграла Бельгии со счетом 0:6 в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2026 года. Это четвертое подряд поражение и крупнейшее под руководством Алиева.

После разгромного поражения Али Алиев объявил о решении покинуть свой пост.

