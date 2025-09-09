"Это принесет результат": российских футболистов начали поить кумысом перед играми

Генеральный директор российского футбольного клуба "Уфа" Марат Шмаков заявил, что футболисты начали пить кумыс перед играми для достижения результатов, пишет Sports.ru.

По словам гендиректора, поводом для этого послужила история с вингером Уильямсом Чимези, который долго не мог отличиться на поле. Однако после того, как он включил в свой рацион кумыс, игрок стал забивать.

"Остальные игроки увидели, какие чудеса творит кумыс. Теперь мы будем пить его всей командой", - заявил Шмаков.

Он отметил, что теперь игроки стали активно употреблять этот напиток перед играми.

"Мы верим, что это принесет результат", - добавил он.

Нутрициолог Александра Степаненко объяснила в чем секрет этого напитка - по ее словам, белок из кумыса усваивается значительно быстрее, чем белок из цельного молока.

"Такой вид белка значительно быстрее попадает в мышцы и восстанавливает повреждения, которые образуются во время игр", - отметила она.

