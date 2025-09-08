Трамп задержал финал Алькараса и Синнера и был освистан болельщиками (видео)

Из-за визита президента США Дональда Трампа на мужской финал US Open, матч начался не вовремя, а некоторые болельщики попали на трибуны уже после начала игры.

По информации NBC News, прибытие президента Дональда Трампа на финал мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США привело к длинным очередям расстроенных болельщиков и пустым местам на огромном стадионе имени Артура Эша.

Финал между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом начался на полчаса позже изначально запланированного времени из-за "принятых мер безопасности" и "чтобы у болельщиков было больше времени добраться до своих мест".

"Трамп обошел стадион, чтобы помахать публике, когда он был заполнен примерно на 10%. Его встретили смешанные крики радости и неодобрения. Затем он занял место в ложе, расположенной в центре площадки", - пишет издание.

Один из комментаторов в эфире заметил, что многие зрители были застигнуты врасплох, так как их не предупредили о подобных процедурах.

По данным The Guardian, Трампа и освистали, и поприветствовали во время исполнения национального гимна перед воскресным финалом мужского турнира.

"Когда мониторы на стадионе показали, как он отдает честь, раздался взрыв аплодисментов, который быстро утонул в освистывании, после чего президент коротко ухмыльнулся. После первой смены сторон он снова появился на большом экране и оставался там некоторое время, вызвав еще более продолжительные освистывания болельщиков, пока камера не отключилась", - сказано в публикации.

Также указано, что стадион еще не достиг своей ожидаемой вместимости спустя 45 минут матча, когда Карлос Алькарас уже вел со счетом 6:2 у Янника Синнера.

В заявлении Секретной службы говорится, что защита президента "потребовала комплексных усилий", что "могло привести к задержкам для зрителей".

Напомним, встреча между Синнером и Алькарасом продлилась четыре сета и завершилась победой испанца со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты.

Алькарас во второй раз стал чемпионом US Open. Всего для него это шестой титул на турнирах Большого шлема. Ранее испанец по два раза выигрывал "Ролан Гаррос" (в том числе в нынешнем сезоне) и Уимблдон.

